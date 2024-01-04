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Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве

Многие дома перевели на резервную схему после пожара на подстанции в Москве

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Телеканал 360/VK

После возгорания на трансформаторной подстанции в Москве большую часть домов перевели на резервную схему электроснабжения, в течение полутора-двух часа будут переключены еще порядка 40 домов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что все городские службы находятся на месте, они ликвидируют последствия пожара.

«Ведется переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения. Большая часть домов переведена. Еще порядка 40 домов будут переключены в ближайшие полтора-два часа», — говорится в публикации.

Утром 4 января произошло возгорание на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Информации о пострадавших не поступало.

Telegram-канал Baza сообщал, что в результате пожара без электричества и отопления остались жители более 20 многоэтажных домов. На месте в данный момент работают несколько экипажей пожарных.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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