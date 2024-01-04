Ночью 4 января в Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным эксперта, в Московской области морозы фиксировали на метеостанциях Шаховская (-30,2 °C), Пушкино (-30,5 °C), Солнечногорск (30,8 °C), (Луговая -31 °C), Дмитров (- 31,2 °C), Клин (- 31,9 °C).

Тишковец обратил внимание, что таких морозов 4 января в Москве не было 42 года.

«В век глобального потепление столбики термометров лишь два раза опускались ниже 20-градусной отметки (2002 г. »-22,7» и 2010 г. »-21,3»). Морозный рекорд для 4 января принадлежит 1894 году, когда метеорологи зафиксировали -34,3°C», — отметил синоптик.

Он добавил, что в последующие ночи начнет постепенно теплеть, а к 9–10 января температурный фон вернется в свое климатическое русло.

До этого сообщалось, что прошедшие сутки стали самым холодным 3 января за всю историю Санкт-Петербурга.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.