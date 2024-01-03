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В Железногорске Курской области полностью восстановили электроснабжение

Старовойт: в Железногорске восстановили электро- и водоснабжение

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о полном восстановлении электро- и водоснабжения в поселке Железногорск. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, котельная населенного пункта запущена, и тепло появится в квартирах после полуночи.

«Приход тепла в дома зависит, в том числе, от работы управляющих компаний. Горячая вода появится только после запуска системы теплоснабжения на полную мощность – скорее всего, завтра в первой половине дня», — поделился Старовойт.

Он сообщал, что 17 многоквартирных домов в Железногорске остались без отопления в результате порыва теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара.

До этого он сообщал, что в поселке Магнитный, где ранее утром 17 многоквартирных домов остались без отопления, ликвидировали последствия и запустили подачу тепла и электричества. По словам Старовойта, днем 3 января обесточенными оставались восемь многоэтажных домов, где проживают примерно 700 человек.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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