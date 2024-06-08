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В РФ заявили, что атаки дронов по предприятиям могут продолжиться и после СВО

Шандобыло: дроны могут атаковать предприятия и после окончания СВО

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Shutterstock

Директор по развитию компании — разработчика средств обнаружения и защиты от дронов 3mx Сергей Шандобыло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что дроны могут атаковать предприятия и после окончания СВО. Его слова передает ТАСС.

По словам Шандыбало, после СВО беспилотные разработки необходимо будет использовать в других сферах.

«Часть, безусловно, будет адаптирована под гражданский сектор, часть останется на вооружении. Но исключать применение БПЛА для недобросовестной конкуренции невозможно. Технологий и людей, которые умеют ими управлять, очень много», — поделился он.

Шандыбало добавил, что такой риск не могут себе позволить игнорировать не только руководители крупных предприятий, но и средних, и мелких.

До этого президент России Владимир Путин одобрил и подписал список поручений, которые необходимо исполнить для развития российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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