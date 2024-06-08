Минстрой РФ предложил повысить выплаты на ремонт жилья после ЧС

Минстрой РФ предложил повысить выплаты на ремонт после ЧС до 10 тыс. на каждый 1 кв. м. пострадавшего жилья. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

Сейчас выплаты производятся из расчета 18 кв. м на человека.

«Предусмотрены изменения в части повышения стоимости капитального ремонта 1 кв. метра общей площади поврежденного жилого помещения в размере, не превышающем 10 тыс. рублей» — говорится в документе.

Выплаты будут производиться по-новому независимот от наличия иного пригожного для проживания жилья у пострадавших.

До этого МЧС подготовило проект постановления об удвоении единовременных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующее поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным. Увеличенные выплаты будут положены в том числе жителям Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, пострадавших в этом году от крупнейшего паводка.

Ранее СберСтрахование выплатило более 180 млн рублей жителям затопленных регионов.