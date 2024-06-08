Помощник госсекретаря США посетит Армению 10-12 июня

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен прибудет в Армению с визитом 10-12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

По информации ведомства, О'Брайен обсудит с руководством Армении вопросы двустороннего сотрудничества и мирный договор между Ереваном и Баку.

Ожидается, что помощник госсекретаря США обсудит с властями Армении «поддержку США в достижении долгосрочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, включая использование Алма-Атинской декларации как основы при делимитации границы».

До этого лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт заявил, что в отношениях между Арменией и Россией появился кризис, странам требуется новый и глубокий диалог, основанный на уже существующих соглашениях.

По его словам, отношения между странами не в лучшем состоянии, если не сказать, что они испорчены.

Ранее Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.