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Марий Эл получит значительные инвестиции в рамках особой экономической зоны

Пять компаний готовы инвестировать 5,5 млрд рублей в ОЭЗ в Марий Эл

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Евгений Реутов/Фонд Росконгресс

Пять компаний готовы инвестировать 5,5 млрд рублей в проект особой экономической зоны (ОЭЗ) в Республике Марий Эл. Об этом ТАСС заявил глава региона Юрий Зайцев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Продолжается работа с потенциальными инвесторами. Свою заинтересованность в реализации проекта по созданию ОЭЗ в настоящее время высказали пять предприятий», — сообщил Зайцев.

Губернатор назвал эти компании — АО «Красногорский комбинат автофургонов», который инвестирует наибольшую сумму: четыре млрд рублей. Также в ОЭЗ в Марий Эл проинвестируют ООО «Автотранспортное предприятие» (524 млн рублей), ООО «Производственная компания Интерколд» (551 млн рублей), ООО «Управляющая компания «Технопарк «Лудо» (309,5 млн рублей), а также ООО «АКТО» (100 млн рублей).

До этого власти Коми заключили соглашения на 15 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее на ПМЭФ представили робота Женю для работы в сфере ЖКХ.

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