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В Луганске переводят на дистант учебные заведения

Колледж в Луганске перевели на дистанционное обучение после удара ВСУ

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Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства переведен на дистанционное обучение после удара Вооруженных сил Украины по городу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобразования Луганской Народной Республики (ЛНР) Ивана Кусова.

Одновременно с этим, два детских сада временно прекратили работу.

«Пострадавшие учреждения — Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства переводится на обучение дистанционное и 80-й и 4-й садик временно приостанавливают работу до ликвидации последствий обстрела», — пояснил Кусов.

Глава Минобра ЛНР пояснил, что на территории детских садов обнаружены осколки разбитого стекла. Когда уборка будет завершена — десткие сады вернутся к работе.

До этого число мирных жителей, пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до 57 — среди них есть дети.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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