Расположенная в центральном районе Горловки школа-интернат в результате ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По словам Приходько, в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки с украинской стороны была повреждена школа-интернат №9.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 20 ракет из систем залпового огня (РСЗО) по Горловке.

27 декабря мэр Горловки Иван Приходько заявил, что здания двух общежитий колледжа получили повреждения в результате обстрела центра Горловки.

25 декабря сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Горловка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.