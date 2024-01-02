В Пензенской области люди застряли на колесе обозрения

В Пензенской области остановилось колесо обозрения. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, на аттракционе находятся четыре человека. Высота колеса составляет 35 метров.

«Спасатели МЧС России выехали на место», — сказано в сообщении.

В сентябре в Ставрополе аттракцион под названием «Властелин небес» остановился на высоте 35 метров. В кабинках находились шесть человек, среди которых был один ребенок.

8 июня в Москве произошла краткосрочная остановка движения колеса обозрения. В пресс-службе аттракциона «Солнце Москвы» объяснили, что колесо остановилось из-за срабатывания защитной автоматики, которое произошло из-за «некорректных показаний параметров работы аттракциона».

В октябре студента из Москвы госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как он побывал в парке аттракционов. У молодого человека диагностировали отек головного мозга.

Ранее в Башкирии юноша забрался на колесо обозрения, чтобы доказать свою любовь к девушке.