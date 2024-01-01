Угроза цунами объявлена на Сахалине

Центр цунами «Сахалинское УГМС» объявил угрозу цунами. Сильные волны прогнозируются на западном побережье острова, в ряде районов включена система оповещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалину.

«Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина», — уточнили в сообщении.

Местное население эвакуируют в безопасные места. Суда, пришвартованные в портах, выходят в открытое море. Специалисты ведут расчет возможных последствий от цунами.

В ведомстве обратили внимание, что силы и средства для ликвидации последствий прохождения стихии. Жителей в прибрежной части Татарского пролива призвали покинуть побережье и укрыться на возвышенностях. Спасатели попросили население сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Перу.