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В Николаевской области загорелся объект инфраструктуры

ВГА Николаевской области: в регионе произошел пожар на инфраструктурном объекте

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Shutterstock

В результате атаки беспилотников по инфраструктуре Николаевской области на одном из объектов произошел пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.

«Ночью, 31 декабря, в Николаевском районе в результате попадания БПЛА произошел пожар на инфраструктурном объекте, который был оперативно ликвидирован», — написал Ким.

Политик не уточнил, о каком объекте инфраструктуры идет речь.

При этом глава администрации отметил, что в ночь на 1 января силами противовоздушной обороны в Николаевской области было уничтожено четырнадцать беспилотников типа «Шахид».

26 декабря сообщалось о ракетном ударе по складским помещениям одного из промышленных предприятий в Николаевской области Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

Над Курской областью был сбит украинский беспилотник.

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