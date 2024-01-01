В Николаевской области загорелся объект инфраструктуры

В результате атаки беспилотников по инфраструктуре Николаевской области на одном из объектов произошел пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.
«Ночью, 31 декабря, в Николаевском районе в результате попадания БПЛА произошел пожар на инфраструктурном объекте, который был оперативно ликвидирован», — написал Ким.
Политик не уточнил, о каком объекте инфраструктуры идет речь.
При этом глава администрации отметил, что в ночь на 1 января силами противовоздушной обороны в Николаевской области было уничтожено четырнадцать беспилотников типа «Шахид».
26 декабря сообщалось о ракетном ударе по складским помещениям одного из промышленных предприятий в Николаевской области Украины.
С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.
Над Курской областью был сбит украинский беспилотник.