В Раде заявили, что сейчас проводить демобилизацию на Украине невозможно

Депутат Верховной рады, член комитета по обороне Александр Федиенко заявил украинскому изданию «Телеграф», что в настоящее время проводить демобилизацию на Украине не представляется возможным.

Он пояснил, что именно поэтому положение о демобилизации не имело шансов на существование в тексте закона об ужесточении мобилизации. Однако властям Украины важно организовать ротацию на фронте.

«Я довольно часто бываю на фронте. Да, солдаты устали, им тяжело. Это нужно говорить прямо и откровенно. <...> Поэтому я говорю в первую очередь о ротации, которую нужно сделать», — пояснил депутат.

Он также подчеркнул, что популизм по этому вопросу сейчас не допустим.

До этого спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что вступающий на Украине в силу закон о мобилизации покончит со спокойной жизнью, которой жила часть граждан страны. Закон о мобилизации населения Украины вступит в силу 18 мая.

10 мая в Польше высказались об отправке украинцев призывного возраста на родину силой.

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