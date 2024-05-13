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Звезда «Людей Икс» удалила матку

Актриса Оливия Манн удалила матку из-за рака

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Charles Sykes/Invision/AP

Звезда фильма «Люди Икс: Апокалипсис» Оливия Манн призналась, что в рамках борьбы с раком удалила матку. Об этом она рассказала в новом интервью изданию Vogue.

По словам Манн, сначала ее пытались лечить медикаментозно и давали препараты, препятствующие выработке женского гормона эстрогена, чтобы остановить рост опухолей. Однако из-за этого лечения 43-летняя актриса едва могла встать с постели. Когда сын Малькольм на вопрос, где мама работает, указал на ее постель, она попросила о другом лечении.

Посоветовавшись с врачами, Манн согласилась пройти через удаление матки, фаллопиевых труб и яичников.

Чтобы сохранить возможность иметь детей с помощью суррогатной матери, звезда заморозила яйцеклетки.

В марте Манн призналась, что удалила обе груди из-за рака.

Ранее Мария Голубкина сделала неожиданное признание о разводе с Николаем Фоменко.

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