Британский аналитик заявил об «огромных» потерях ВСУ под Харьковом

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в результате успешного наступления ВС РФ в Харьковской области. Соответствующая видеозапись появилась в его блоге на YouTube.

«Согласно министерству обороны России, 11 мая, когда Россия начала наступать на Харьков, стало для ВСУ днем катастрофы. Мало того что российская армия успешно смогла взять под контроль ряд населенных пунктов в северной части Харьковской области, так еще и потери ВСУ на всем фронте оказались огромными», — заявил Меркурис.

По его словам, в Киеве растет беспокойство из-за ситуации на линии соприкосновения, так как командованию армии Украины приходится перебрасывать личный состав с других участков фронта на территорию Харьковской области.

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Ранее в США допустили переговоры по Украине на фоне наступления РФ на Харьков.