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Раввин рассказал, как российские иудеи встречают Новый год

Раввин Борода: российские иудеи встречают Новый год без елки и снегурочки

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода рассказал, как иудеи встречают светский Новый год, передает РИА Новости.

По его словам, согласно принципам Иудаизма, наряжать елку и приглашать Деда Мороза не полагается, но можно поздравить близких за праздничным столом, выпив бокал кошерного шампанского.

Большинство евреев, проживающих в странах бывшего СССР, выросли в нерелигиозных семьях, где Новый год был одним из главных праздников. Поэтому те люди, которые в новое время решили жить по иудейским законам, продолжают вспоминать с теплом об этом празднике, отметил Борода.

«Традиционные новогодние блюда в рамках закона кашрута (свод правил о питании – прим. ред.), добрые поздравления друг другу и радость от атмосферы праздника — это ценности, которые иудеи России разделяют со всеми народами страны», — поделился раввин.

Глава еврейской общины также пожелал россиянам в новом году счастья, благополучия и мира, чтобы их молитвы и добрые пожелания были услышаны и исполнены.

Согласно еврейскому лунно-солнечному календарю новый 5784 год наступил 15 сентября. Тогда и отмечается еврейский Новый год, или праздник Рош а-Шана.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством.

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