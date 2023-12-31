В Госдуме назвали спонсоров-вербовщиков теракта в Белгороде

Атака на Белгород является коллективным государственным терроризмом, с которым Россия справится. Об этом заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, слова которого передает РИА Новости.

«Удар по Белгороду — это новый вид терроризма. Он не только государственный, но и коллективный. Его исполнитель — Украина, а политические и экономические спонсоры-вербовщики — США и Великобритания. У России большой опыт борьбы с терроризмом, поэтому мы справимся и с этими террористическими проявлениями», — сказал Шхагошев, отметив, что ответ со стороны России будет эффективным и стратегическим.

RT сообщал, что начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об обстреле Белгорода 30 декабря лично от президента Украины Владимира Зеленского.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии находятся 25 человек.

Специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием.

Ранее в США назвали провокацией удар ВСУ по Белгороду.