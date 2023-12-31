Обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) является провокацией. Такое мнение выразил бывший американский военных Джон Дуган, слова которого передает «Известия».

По мнению Дугана, западные страны понимают, что РФ не будет нападать на мирных жителей, так как россияне наносят удары только по военной инфраструктуре. Он также отметил, что западные СМИ подавляют и скрывают информацию, которая поддерживает РФ, и продвигает дезинформацию в пользу Киева.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии находятся 25 человек.

Специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники дипмиссий других государств при ООН в 2023 году стали лучше видеть недостатки украинских властей.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал, что молчание западных стран, которые спонсируют Украину, после ударов по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины говорит об их соучастии в преступлении.

Ранее RT сообщил, что начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об обстреле Белгорода 30 декабря лично от президента Украины Владимира Зеленского.