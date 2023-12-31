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Бойцы СВО заявили, что не допустят срыва новогодних праздников в России

Бойцы группировки «Днепр»: киевские террористы не отнимут праздники у российских детей

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Телеграм-канал «Херсонка.ру»

Бойцы из группировки «Днепр», уничтожающие украинских солдат на Херсонском направлении, пообещали, что ВСУ не смогут отнять новогодние праздники у российских детей.

«Мы будем защищать наших детей, чтобы у них был Новый год, был Дед Мороз, было будущее», — сообщается в Telegram-канале «Херсонка.ру».

К ним присоединились военнослужащие ВДВ и бойцы добровольческого батальона имени В.Ф. Маргелова, которые добавили, что провокация ВСУ в Белгороде не остановит СВО.

«Провокация нас не остановит, мы доведем начатое дело до конца, победа уже не за горами», — цитирует слова «Маргеловцев» информационное агентство News Front.

Также русские десантники в Крынках заявили, что «украинские террористы не заберут праздник у российских детей».

Кроме того, бойцы ОБТФ «Каскад» выразили слова поддержки жителям Белгорода. Бойцы отметили, что «продолжат охранять Россию в борьбе с терроризмом».

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