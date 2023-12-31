Число пострадавших при обстреле Белгорода вновь возросло

В министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря возросло до 131 человека. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек, которых доставили в Москву спецкором МЧС, среди них шесть детей. Всех пострадавших госпитализировали в федеральные больницы и московские клиники.

До этого в постоянном представительстве Чехии при Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что поддержка Украины соответствует нормам международного права.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии находятся 25 человек.

Специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.