В Кривом Роге произошли взрывы

Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Суспiльне».

«В Кривом Роге слышны взрывы», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины. Сначала воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, через 15 минут — в Киеве и остальных регионах.

Утром 31 декабря начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что на объекте критической инфраструктуры в Киевской области произошел пожар после ночных взрывов. Накануне стало известно о взрывах в Харькове. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что в городе зафиксировано более шести ЧП. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Белой Церкви в Киевской области, Киеве, в Хмельницкой и Черкасской областях и в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Ранее стало известно, что воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут.