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Иностранный тренер заявил, что направляется в Россию, чтобы возглавить клуб РПЛ

Потенциальный новый тренер «Пари НН» Илич заявил, что находится в пути в Россию

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IMAGO/Sportfoto Zink/Wolfgang/Global Look Press

Бывший главный тренер «Атромитоса» Саша Илич рассказал, что находится в пути в Россию перед возможным назначением в «Пари Нижний Новгород». Его слова передает Sport24.

«Насколько близок к назначению в «Пари НН»? Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы все узнаете — произойдет это или нет», — сказал Илич.

46-летний сербский специалист с 2023 года работал в Греции. До этого он тренировал софийский ЦСКА и сербский «Чукарички», а также юношеские и молодежные сборные Сербии.

Сергей Юран был уволен из команды 29 апреля, после поражения от «Ахмата» со счетом 1:5 в 26-м туре чемпионата России.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН», набрав 28 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице. Лидировать продолжает «Зенит», имеющий в активе 50 очков. Столько же у «Краснодара», уступающего петербуржцам по дополнительным показателям. Третью строчку в таблице занимает «Динамо». У бело-голубых на три очка меньше.

Ранее Черданцев заявил, что Слишкович не соответствует уровню «Спартака».

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