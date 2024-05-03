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Мэр Орска заявил, что не может уйти в отставку

Мэр Орска Козупица заявил, что уйти сейчас в отставку будет не по-человечески

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Андрей Титов/Business Online/Global Look Press

Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица заявил, что не может уходить в отставку во время паводков. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

По его словам, для него сложным моментом был день, когда люди с протестом пришли к администрации города.

«Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдешь? <...> Это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному», — сказал он.

Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Сообщается также, что в пострадавшем от паводка Орске аварийным службам поставлена задача подключить к газоснабжению и электричеству все дома в срок до 15 мая.

Ранее сообщалось, что дома и квартиры около 30 тыс. жителей Орска оказалось в зоне затопления.

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