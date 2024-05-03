Кэмерон не поддержал план Макрона об отправке войск на Украину в случае прорыва ВС РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не согласился с идеей Эммануэля Макрона об отправке войск стран Запада на Украину в случае прорыва со стороны ВС РФ. Его слова приводит Sky News.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий станет опасной эскалацией.

По словам Кэмерона, у Европы есть два варианта будущего. В первом Киев с западным оружием обеспечивает «справедливый мир», во втором – Россия добивается успеха, а Украина «отбрасывается назад». Глава МИД Британии также подчеркнул, что сегодня мир находится «в переломном моменте».

Накануне Макрон в интервью британскому журналу The Economist назвал условия, при которых его страна должна была бы «на законных основаниях» задаться вопросом насчет отправки войск на Украину: прорыв российских войск через линию фронта и поступление от Киева соответствующей просьбы. По словам Макрона, сейчас Украина о вводе войск не просит.

Ранее Песков заявил об опасности слов Макрона про отправку войск на Украину.