Экс-премьеру Британии Джонсону не разрешили проголосовать на местных выборах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог проголосовать на избирательном участке в графстве Оксфордшир. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Бориса Джонсона не пустили на местный избирательный участок, когда он пытался проголосовать на местных выборах, забыв принести приемлемую форму удостоверения личности с фотографией», — рассказали журналисты.

При этом отмечается, что предъявление должного удостоверения личности с фотографией было законодательно введено самим Джонсоном в 2022 году.

Представитель политика сообщил, что в итоге Джонсон смог проголосовать и отдал голос за консерваторов.

До этого газета Times писала, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, вероятно, примет участие в избирательной кампании Консервативной партии Великобритании на всеобщих парламентских выборах.

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