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Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве

В Москве певца Носкова госпитализировали с подозрением на пневмонию

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Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, 68-летний заслуженный артист России находится в состоянии средней степени тяжести.

Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Носков объяснил, что недомогание появилось после поездки в санаторий.

В 2017 году у Николая Носкова случился инсульт. Из-за последствий инсульта в последние годы артист передвигается с костылем, а выступает в инвалидном кресле.

В ноябре 2023 года Носков отменил гастрольный мини-тур по состоянию здоровья.

10 мая у Николая Носкова запланирован концерт в Москве.

Накануне супруга Носкова Марина призналась, что артист продолжает прокармливать семью, зарабатывая на своих концертах.

«У нас есть квартира в Москве, но Николай хочет жить именно за городом. По­этому арендуем дом за весьма внушительную сумму», — поделилась она.

Ранее певица Бритни Спирс объяснила скандал в отеле.

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