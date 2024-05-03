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В МИД РФ обвинили Киев в «выкорчевывании» русского языка

Захарова: режим Зеленского доходит до безумия в «выкорчевывании» русского языка

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Киевский режим с остервенением выкорчевывает русский язык на Украине и доходит в этом до безумия, закрывая глаза на распространенность русского языка в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

«С особым остервенением режим Зеленского занят выкорчевыванием русского языка, всего того, что с этим связано», — сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила о принятии на Украине закона, который увеличил долю украинского языка до 90% на телевидении и радио. При этом власти страны снизили этот порог до 30% для телеканалов и радиостанций, работающих на языках нацменьшинств, относящихся к официальным языкам Евросоюза. При этом русский язык активно выдавливается из эфиров.

«Вдумайтесь, до какого безумия, абсурда, расчеловечивания доходят киевские власти», — отметила Захарова.

Пока на русском языке общаются в быту большинство украинцев, Киев нарушает конституцию страны, где прописаны обязательства по развитию, использованию и защите этого языка, подчеркнула представитель МИД РФ.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский давал много обязательств и обещаний, когда вступил в должность.

«Правда он и мир обещал им. Все получилось наоборот: ни мира, ни русского языка», — добавила глава внешнеполитического ведомства.

Ранее в Киеве назвали дату исчезновения русского языка из эфиров украинских телеканалов.

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