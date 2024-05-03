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В Орске прорвавшуюся дамбу отремонтируют до зимы

Мэр Козупица пообещал восстановить прорвавшуюся в Орске дамбу до зимы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Власти Орска (Оренбургская область) пообещали восстановить прорвавшуюся во время паводков дамбу до наступления зимы. С таким заявлением выступил мэр города Василий Козупица в эфире Первого канала.

«Дамба будет отремонтирована. <...> Нам эту работу надо будет провести до зимы», — заверил градоначальник.

По его мнению, это позволит избежать рисков затопления в 2025 году.

Согласно информации Козупицы, на данный момент запущена подготовка к разработке проекта реконструкции либо строительства гидротехнического сооружения. К определенному решению власти придут после рекомендаций специалистов. По оценке мэра, дамбу необходимо не только укрепить, но также приподнять, продлить и расширить.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил, что работы по восстановлению дамбы в Орске при определенных условиях могут занять несколько лет.

Ранее в МЧС рассказали о плане восстановления Орска после наводнения.

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