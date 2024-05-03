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Мировые центробанки резко увеличили запасы золота

Мировые центробанки в марте нарастили общие запасы золота почти на 16 тонн

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Ilya Naymushin/Reuters

Мировые центробанки по итогам марта увеличили объемы золота в своих резервах в общей сложности на 15,7 тонны. Об этом свидетельствуют предварительные данные World Gold Council (WGC).

Согласно отчету, за первый месяц весны мировые ЦБ закупили 40,4 тонны золота, продали — 24,7 тонны.

Крупнейшим продавцом металла стал Узбекистан. В марте страна снизила запасы на 10,9 тонны. Золотовалютные резервы Таиланда сократились на 9,6 тонны, Иордании — на 3,7 тонны.

Основным покупателем золота выступила Турция. По итогам марта Анкара приобрела 14,1 тонны этого металла. В лидерах также оказались Индия (5,1 тонны), Китай (5 тонн), Казахстан и Сингапур (по 4,5 тонны), а также Россия (3,1 тонны).

В начале недели стоимость золота упала ниже $2320 за унцию на ожиданиях жестких решений от ФРС. К вечеру пятницы стоимость металла на бирже опустилась до $2290 за унцию.

Ранее эксперт предсказал рекордные цены на золото из-за инфляции в США.

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