В Вологде отменили концерт на площади из-за обстрелов Белгорода

Власти Вологды отменили массовые новогодние гуляния, включая концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также ряд мероприятий 1 и 2 января из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал мэр города Сергей Воропанов в своем Telegram-канале.

«Вчерашняя трагедия в Белгороде не оставила равнодушных... Приняли решение отказаться в Вологде от широких новогодних гуляний. Не время сейчас», — написал глава города.

Он отметил, что будет отменен праздничный концерт в новогоднюю ночь на центральной площади, а также мероприятия, которые были запланированы 1 и 2 января на Кремлевской площади.

30 декабря центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. Удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. В результате пострадали свыше 100 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атакой на Белгород стоит Великобритания.

Ранее жителей Курской области призвали праздновать Новый год дома.