Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Вологде отменили концерт на площади из-за обстрелов Белгорода

Мэр Воропанов: в Вологде отменили концерт на площади из-за обстрелов Белгорода

close
100%
Сергей Бобылев/ТАСС

Власти Вологды отменили массовые новогодние гуляния, включая концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также ряд мероприятий 1 и 2 января из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал мэр города Сергей Воропанов в своем Telegram-канале.

«Вчерашняя трагедия в Белгороде не оставила равнодушных... Приняли решение отказаться в Вологде от широких новогодних гуляний. Не время сейчас», — написал глава города.

Он отметил, что будет отменен праздничный концерт в новогоднюю ночь на центральной площади, а также мероприятия, которые были запланированы 1 и 2 января на Кремлевской площади.

30 декабря центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. Удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. В результате пострадали свыше 100 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атакой на Белгород стоит Великобритания.

Ранее жителей Курской области призвали праздновать Новый год дома.

Все новости на тему:
Обстрел Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами