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Детский омбудсмен поздравила россиян с Новым годом

Омбудсмен Львова-Белова пожелала россиянам здоровья в Новом году

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась к жителям страны в преддверии Нового года и Рождества, поздравив их с праздниками. Пост с пожеланиями она опубликовала в личном Telegram-канале.

В частности, омбудсмен пожелала гражданам здоровья и душевных сил. Кроме того, она обратила внимание на необходимость поддерживать друг друга в трудную минуту и оберегать «тепло семейного очага».

«А еще [желаю], чтобы дождаться домой каждого, кто в этим минуты остается на передовой, на защите Родины. Наши бойцы, знайте, что у вас есть надежный тыл: ваши семьи, знакомые и даже незнакомые люди — многие сегодня загадают желание о том, чтобы у вас все было хорошо», — отметила Львова-Белова.

Она добавила, что в рамках указа главы государства в России следующий год был объявлен годом семьи. В связи с этим уполномоченный по правам ребенка пожелала жителям страны в полной мере ощутить радость от общения с родственниками.

В конце омбудсмен выразила надежду, что граждане будут счастливы и смогут осуществить свои мечты.

Ранее российские космонавты с орбиты поздравили жителей страны с наступающим Новым годом.

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