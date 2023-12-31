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Полпред президента России в УрФО выразил соболезнования из-за обстрела Белгорода

Полпред президента РФ в УрФО Якушев выразил слова поддержки жителям Белгорода

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РИА Новости

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил соболезнования жителям Белгорода после обстрела со стороны Украины. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Урал готов оказать всю необходимую помощь белгородцам. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим местным жителям.

Он напомнил, что 30 декабря Вооруженные силы Украины вели прицельный огонь по новогодней елке и катку, торговым центрам, жилым домам. «Это настоящая подлость, это бесчеловечно. Зло должно быть наказано», — заключил полпред.

РБК-Украина со ссылкой на источник в украинских спецслужбах заявило, что силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде. По словам источника издания, это произошло в ответ на обстрелы украинских городов. Он также заявил, что «мероприятия продолжаются».

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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Обстрел Белгорода
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