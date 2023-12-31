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Тяжело раненых жителей Белгорода отправят в федеральные клиники

Гладков: 25 пострадавших в Белгороде готовятся к перевозке в федеральные клиники

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Reuters

В Белгороде готовятся отправить 25 тяжело раненных в обстреле к транспортировке в федеральные клиники. Об этом сообщил губернатор регион Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Всего травмы и ранения в результате обстрела получили 109 человек, отметил Гладков.

По данным губернатора, помимо людей, пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, а также много машин.

«Сегодня восстановительные работы будут продолжены. Обязательно проведем заседание штаба в первой половине дня, расскажу вам о тех решениях, которые были приняты», — заключил Гладков.

Белгород 30 декабря подвергся обстрелу со стороны Украины. Удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. А Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее в Совфеде объяснили удар ВСУ по Белгороду паникой украинских властей.

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Обстрел Белгорода
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