Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фейерверки отменили во Владивостоке и Благовещенске из-за событий в Белгороде

Мэр Владивостока Шестаков отменил фейерверки после обстрела Белгорода ВСУ

close
100%
Татьяна Меель/РИА Новости

Мэр Владивостока Константин Шестаков отменил праздничные фейерверки в связи с трагическими событиями в Белгороде. Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

«Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки», — сообщил он, отметив, что Владивосток скорбит «вместе со всей страной».

Глава города выразил соболезнования родным и близким тех, кто попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Празднование Нового года в столице Амурской области также пройдут без праздничного фейерверка из-за обстрела Белгорода. Об этом заявил мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале. Он счел фейерверк «неуместным».

До этого Магадан отменил новогодние гуляния из-за Белгорода. По мнению мэра города Юрия Гришана, сейчас неуместно проводить традиционные новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади.

Накануне в Белгороде отменили массовые мероприятия после обстрелов. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, мероприятий не будет на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, в Белгороде и Яковлевском городском округе.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

Все новости на тему:
Обстрел Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами