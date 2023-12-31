В России пообещали вычислить исполнителей теракта в Белгороде

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник заявил в «Соловьев Live», что исполнителей теракта в Белгороде вычислят.

По его словам, в России уже представляют, кто вел обстрел, но для точного определения исполнителей потребуется время.

«Выяснить, кто командир подразделения, кто командовал расчетом, кто давал предписания, вот это все можно и нужно», — рассказал сотрудник МИД.

30 декабря центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. Удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. В результате пострадали 110 человек.

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН по Белгороду, что все организаторы и исполнители террористической атаки на город понесут наказание.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские суды приговорили к длительным срокам лишения свободы более 200 представителей украинских вооруженных формирований (ВФУ).

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.