Брат якутского скульптора продолжил традицию лепить из навоза символ года

Иннокентий Боппосов в якутском селе Уолба слепил из коровьего навоза символ года — дракона, в продолжении семейной традиции. Об этом рассказал РИА Новости его брат, автор таких скульптур — Михаил Боппосов.

«В этом году Кеша <…> сделал дракона, который послужит селянам мусорным ящиком», — отметил он.

Михаил Боппосов обратил внимание, что такого прикладного характера фигуры из навоза придумал в Год Собаки и Крысы.

В конце ноября якутский скульптор объяснил, почему не будет делать символ года из навоза. Михаил Боппосов начал лепить скульптуры-символы из коровьего навоза в 2011 году. Каждая из них соответствовала восточному календарю.

До этого в Якутии новый 2024 год собирались встречать без традиционной скульптуры из навоза. Выяснилось, что Михаил Боппосов не сможет представить свое произведение из-за онкологического заболевания.

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