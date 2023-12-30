В Белгороде увеличилось число погибших в результате ударов ВСУ

МЧС России сообщило в своем Telegram-канале, что число погибших в Белгороде в результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 18 человек.

Число пострадавших увеличилось до 111 жителей, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось о 108 пострадавших, включая 15 детей.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Постоянный представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов считает, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк не имеет права занимать свой пост в связи с молчанием по теме обстрела Белгорода.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.