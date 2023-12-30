Орловский губернатор выразил соболезнования жителям Белгорода

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил жителям Белгородской области соболезнования в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Белгород. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Лично от себя и от лица Правительства Орловской области выражаю слова искреннего соболезнования и поддержки жителям Белгородской области. Мы готовы оказать вам любую необходимую помощь», — сообщил Клычков.

Также соболезнования выразил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Соболезнования всем, кого коснулась трагедия. Брянская область вместе с вами», — написал Богомаз.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе переговоров со своим коллегой из Белгородской области Вячеславом Гладковым выразил ему и жителям региона соболезнования в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Белгород.

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода пострадало здание Белгородского государственного технологического университета (БГТУ). 30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали не менее 40 человек. В городе запустили сирену ракетной опасности и призвали всех жителей спуститься в укрытие. В этот же день губернатор заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.