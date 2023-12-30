В Белгороде запущена горячая линия для приема заявок о повреждениях и пострадавших

В Белгороде запущена горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Shot сообщал, что как минимум пять человек погибли в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Гладков предупредил жителей Белгорода о ракетной опасности в городе.

МЧС на фоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины выпустило сообщение, в котором жителей Белгорода просят покинуть дома и переместиться в укрытия.

Издание РБК-Украина писало, что силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде.

Ранее в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности.