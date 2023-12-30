На выездах с Украины идут усиленные проверки

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что в стране не вводились изменения в правила пересечения границы, однако пограничники всех тщательно проверяют. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

«Изменений в правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы проводится тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства», — говорится в сообщении.

До этого украинское издание «Страна.ua» утверждало, что с 29 декабря на украинско-польской границе резко усложнили пересечение «выездным» категориям мужчин. По данным журналистов, у всех мужчин, включая многодетных, волонтеров и инвалидов, требуют справку из военкомата.

30 декабря также сообщалось, что транспортное движение между Польшей и Украиной через село Шегини возобновлено. Связано ли было прекращение работы КПП «Шегини» с блокировкой со стороны польских перевозчиков, не уточялось.

Госсекретарь министерства инфраструктуры Польши Павел Гантаж заявлял на пресс-конференции в Киеве, что проблему транспортного коллапса на польско-украинской границе могут решить до конца 2023 года.

Ранее в Польше объяснили свой подход к Украине.