В Таиланде 18-летний россиянин напал с ножом на мать

Туристическая полиция Таиланда задержала на острове Пхукет 18-летнего россиянина, который набросился с ножом на мать, женщина госпитализирована. Об этом сообщает тайская газета Daily News.

Инцидент произошел в ночь на 29 декабря в Таланге на острове Пхукет, в полицию поступило сообщение о нападении на женщину. Прибыв на место, стражи порядка нашли пострадавшую в луже крови, у женщины была огромная рана на шее.

Раненую 46-летнюю россиянку госпитализировали, ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. По подозрению в совершении преступления задержан сын женщины, 18-летний гражданин России.

По предварительной информации, между молодым человеком и матерью произошла ссора, в ходе которой он схватил кухонный нож и набросился с ним на мать. Орудие преступления было обнаружено на месте, нападавший пытался скрыться, но его удалось задержать.

По данным Туристической полиции Таиланда, юноша не мог дать связных показаний, в ближайшее время его направят на психиатрическую экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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