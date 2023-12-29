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Российский губернатор сравнил возможную атаку на его регион с нападением марсиан

Глава Псковской области сравнил возможную атаку на регион с нападением марсиан

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе активно работают над обеспечением безопасности. Об этом он сказал в эфире радиостанции «ПЛН FM», говоря о произошедшей в текущем году атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на псковский аэродром и предпринимаемых властями действиях по обеспечению безопасности.

По словам чиновника, подобное может повториться.

«В начале года периодически натыкался на вопросы: а если нас будут бомбить, а если будет ядерная война, где бомбоубежища, куда бежать и так далее. А если марсиане нападут? Давайте тоже этот сценарий прорабатывать», — сказал Ведерников.

Он указал, что сейчас есть две основные угрозы – это атаки дронов и «заряженные граждане», которые могут даже не иметь гражданство РФ.

«Эти две вещи требуют внимания и противодействия», — отметил губернатор.

В ночь на 30 августа украинские беспилотники совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где были повреждены несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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