В СПЧ призвали прекратить травлю участников «голой» вечеринки

Участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сделали выводы и извинились, на этом историю следует прекратить, уверена замглавы СПЧ Ирина Киркора. Она отметила, что обсуждение скандального события перетекает в травлю, и призвала завершить разговоры о случившемся.

«Мне кажется, лучше вообще перестать о ней говорить. Выводы сделаны, процессы извинений и осознания произошедшего теми людьми, которые организовывали вечеринку и участвовали в ней, уже произошли, — отметила Киркова в беседе с НСН. — По крайней мере, я очень на это надеюсь. Думаю, что продолжение обсуждения этой истории в любых вариациях просто неуместно, поскольку оно уже переходит в травлю. Вполне достаточно других поводов».

Певец и композитор Юрий Антонов чуть раньше заявил, что гостей вечеринки Насти Ивлеевой ждет расплата за свой поступок. В беседе с журналистами он удивился, как у блогеров получается работать в интернете и получать столько денег.

Юрист ранее оценил законность публикации списка приглашенных на вечеринку Ивлеевой.