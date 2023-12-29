Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В СПЧ призвали прекратить травлю участников «голой» вечеринки

Замглавы СПЧ Киркора: участники «голой вечеринки» извинились, травля не нужна

close
100%
_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сделали выводы и извинились, на этом историю следует прекратить, уверена замглавы СПЧ Ирина Киркора. Она отметила, что обсуждение скандального события перетекает в травлю, и призвала завершить разговоры о случившемся.

«Мне кажется, лучше вообще перестать о ней говорить. Выводы сделаны, процессы извинений и осознания произошедшего теми людьми, которые организовывали вечеринку и участвовали в ней, уже произошли, — отметила Киркова в беседе с НСН. — По крайней мере, я очень на это надеюсь. Думаю, что продолжение обсуждения этой истории в любых вариациях просто неуместно, поскольку оно уже переходит в травлю. Вполне достаточно других поводов».

Певец и композитор Юрий Антонов чуть раньше заявил, что гостей вечеринки Насти Ивлеевой ждет расплата за свой поступок. В беседе с журналистами он удивился, как у блогеров получается работать в интернете и получать столько денег.

Юрист ранее оценил законность публикации списка приглашенных на вечеринку Ивлеевой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами