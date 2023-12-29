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Россиянам объяснили, откуда появилась традиция пить шампанское под бой курантов

Историк Титов: традиция пить шампанское под бой курантов появилась в 1960-х

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Shutterstock

Традиция встречать Новый год с шампанским под бой курантов появилась в СССР только 1960-х годах. Об этом kp.ru рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного управления и истории Пермского национального исследовательского политехнического университета Константин Титов.

«До революции в России шампанское могли себе позволить лишь дворяне. После революции оно стало еще менее доступным. Поэтому простые люди пили то, что было. Традиция пить на Новый год шампанское появилась в СССР лишь в начале 1960-х годов: тогда начали показывать «Голубой огонек», где шампанское стало обязательной частью застолья», — пояснил эксперт.

Еще одна новогодняя традиция, которая заключается в новогодних хороводах, тянется с более ранних времен. По словам историка, этот танец является одним из самых древних на Руси, он был частью славянского обряда поклонения Солнцу. Однако хоровод не исчез и после прихода христианства.

«В советские времена хоровод, как и любое ритуализированное коллективное действие, способствовал конструированию «новой исторической общности» – советского народа, а также был эффективной дисциплинарной практикой, растворяющей личность в коллективе», — отметил Титов.

Опрос kp.ru до этого показал, что более половины (56%) россиян ежегодно к Новому году готовят оливье. Еще 48% ответили, что их новогодний стол не обходится без мандаринов, потому что запах цитрусов помогает им окунуться в атмосферу праздника. Чуть меньше, 47% опрошенных всегда готовят селедку под шубой.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать игровые приставки детям на Новый год.

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