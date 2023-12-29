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В Госдуме призвали Роспотребнадзор маркировать продукты с насекомыми

Депутат Леонов: на продуктах с насекомыми должна быть крупная маркировка

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Aaron Ross/Reuters

Для продуктов, при изготовлении которых использовались насекомые, нужно разработать маркировку, убежден депутат Госдумы Олег Леонов. С соответствующим призывом он обратился в Роспотребнадзор. Сегодня в российских магазинах уже начали торговать продукцией с насекомыми, отметил парламентарий в беседе с телеканалом «360».

«Имеются в виду, условно, не жареные сверчки, а, например, мука из черной львинки, которую добавляют в обычный продукт — допустим, хлеб. Нарезной батон визуально выглядит так же, — объяснил Леонов. — В составе, конечно, должно быть указано, но меленько где-то, кто же это читает?»

По его мнению, на упаковке подобных продуктов должны содержаться крупная маркировка о том, что в них содержатся ингредиенты из насекомых. В качестве примера он привел предупреждения о вреде курения на сигаретах.

Напомним, не так давно стало известно о планах производителей делать выпечку с использованием муки из сверчков. Эксперты при этом убеждены, что россияне не захотят добавлять в свой рацион насекомых, которых считают альтернативным мясу источником белка.

Ранее россиянам рассказали о пользе для здоровья муки из сверчков.

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