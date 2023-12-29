Мэр Новосибирска объяснил причину своей отставки

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что принял решение покинуть свой пост в связи с переходом на новую работу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу», — отметил глава города.

Локоть добавил, что дважды — в 2014, и в 2019 году — на прямых выборах новосибирцы голосовали за него. Он подчеркнул. что трудился вместе с горожанами, чтобы сделать родной город лучше, и многое «еще предстоит сделать», чтобы Новосибирск продолжил динамичное развитие.

По мнению мэра, в администрации города работает профессиональная команда.

«Горжусь, что я — новосибирец!» — резюмировал Локоть.

Накануне мэр Новосибирска ушел в отпуск с последующим увольнением. Временным исполняющим обязанности мэра Новосибирска назначен вице-мэр Олег Клемешов.

28 декабря глава пресс-службы фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко заявил «Газете.Ru», что о новой должности чиновника «заранее никто не говорит».

Ранее Смоленский горсовет принял отставку главы города Андрея Борисова.