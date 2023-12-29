Юрист рассказал, как повеселиться в новогоднюю ночь и не нарушить при этом закон

В России нет единого закона о тишине, так как в каждом региона они свои и могут иметь различия, отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Как правило, их общее требование – запрет на шум в ночное время суток, однако на новогоднюю ночь такие нормы чаще всего не распространяются, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Практически все [региональные законы о тишине] исключают новогоднюю ночь из перечня тех, во время которых необходимо соблюдать тишину. Так что продолжительные шумные гулянья в это время действительно ненаказуемы», — отметил Соловьев.

Однако он подчеркнул, что речь в этом случае не идет о фейерверках, которые нельзя просто так запускать где угодно. В приграничных регионах страны фейерверки вообще запрещены, а в других субъектах введены особые требования, напомнил юрист. Перед покупкой пиротехники он посоветовал ознакомиться с правилами своего региона, а также узнать, где для их запуска организованы площадки. Как минимум, запрещено запускать фейерверки ближе, чем за сто метров от домов и припаркованных машин.

В целом Соловьев порекомендовал развлекаться в праздничную ночь максимум до четырех утра.

«Конечно, если вы решите покутить подольше, полиция по звонку соседей к вам не приедет, однако давайте не забывать, что среди них могут быть уже достаточно пожилые люди, которые в это время уже будут пытаться уснуть», — заключил он.

Напомним, в Госдуме в этом году рассматривали законопроект о тишине с единым временем запрета на шум с 23:00 до 7:00 и штрафом до 50 тыс. рублей. Специалисты при этом подчеркивают, что оштрафовать человека за нарушение подобного закона могут только органы внутренних дел.

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