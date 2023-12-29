Стоматолог назвала процедуры, которые можно успеть сделать в праздники для красивой улыбки

Россияне за новогодние праздники могут сделать процедуру отбеливания зубов, чтобы улучшить их цвет и придать им более здоровый и свежий вид. Об этом Life рассказала стоматолог Лилия Колупанова.

По ее словам, на эту процедуру потребуется в среднем один-два часа. Помимо этого, в этот период можно найти время для установки пломбы и проведения профессиональной гигиены полости рта, в ходе которой зубы очистят от налета и зубного камня, а также проведут полировку эмали.

«Это помогает не только сохранить здоровье зубов и десен, но и придать улыбке более привлекательный вид. Профессиональная гигиена полости рта поможет избавиться от желтых отложений на зубах, а значит, сделает улыбку более светлой и привлекательной», — отметила Колупанова.

Помимо этого, скорректировать форму, цвет и положение зубов можно путем установки керамических виниров, продолжила эксперт. В случае отсутствия зубов можно установить подходящий имплант, чтобы получить красивую и полноценную улыбку.

Врач-стоматолог и основатель клиники «Smilestudio» Луиза Автандилян до этого рассказала «Газете.Ru», что существует несколько важных критериев для отличия хорошей пломбы от плохой. Так, например, хорошая пломба должна быть изготовлена из качественных материалов, которые обладают высокой прочностью и долговечностью. К таким материалам относятся светоотверждаемые композиты, стеклоиономеры и керамические вкладки.

Ранее стоматолог рассказала, как сохранить здоровье зубов в новогодние праздники.