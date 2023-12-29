На Украине воздушная тревога распространилась еще на три области

Тревога, которая была объявлена ранее в двух областях Украины, теперь распространилась еще на три других региона. Об этом пишет ТАСС.

Согласно официальному источнику оповещения населения, первые сирены прозвучали в Сумской и Харьковской областях. В 23:36 по московскому времени сирены тревоги зазвучали в Николаевской области, а через пять минут, в 23:41, в Одесской области.

Черниговская область попала в зону тревоги в 23:43 по московскому времени.

Ранее в Херсоне сообщили о нескольких взрывах.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.