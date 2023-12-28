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В Екатеринбурге мужчина сообщил, что его избили, и пропал

В Екатеринбурге ищут мужчину, которого избили неизвестные

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области/VK

В Екатеринбурге ищут 35-летнего мужчину, который пропал при странных обстоятельствах. Об этом сообщает Е1.

Россиянин перестал выходить на связь 24 декабря. В ночь на эту дату пропавший общался с женой. В беседе он заявил, что его избили.

«Последний разговор с ним был около восьми утра, после телефон разрядился», – поделилась супруга.

В день исчезновения россиянин был одет в бежевую жилетку, желтую кофту и ярко-желтые кроссовки. Рост мужчины – 176 сантиметров, телосложение худощавое. По словам супруги, у мужчины есть татуировка с двумя кленовыми листами, между которыми имеется надпись Memento mori.

Ранее в Подмосковье неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку.

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